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Çekya'da zafer Marquez'in

MotoGP'de sezonun 10. ayağı Çekya Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımından Marquez, sezonun 6. birinciliğine ulaştı.

Hüseyin Burak Demirer   | 04.08.2019
Çekya'da zafer Marquez'in

Ankara

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Çekya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun onuncu ayağı, Çekya'nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden yapıldı.

Marc Marquez, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışı ilk turdan itibaren kontrolü altına alarak bu sezon 6, kariyerinin 50. MotoGP zaferine ulaştı.

Bitiş çizgisini liderden 2.4 saniye sonra geçen Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso 2'nci, Marquez'in 3.5 saniye gerisindeki Pramac'tan Jack Miller ise 3. oldu.

Puanını 210'a yükselten son 3 yılın şampiyonu Marquez, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si 11 Ağustos'ta koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 210 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 147

3. Danilo Petrucci (İtalya): 129

4. Alex Rins (İspanya): 114

5. Maverick Vinales (İspanya): 91

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