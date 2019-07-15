Euro
6.43
Dolar
5.71
BIST 100
97,098.34
Altın
1,410.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının açılış törenine katılıyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Casillas yönetici oldu

Geçen sezon kalp krizi geçiren Porto'nun yıldız kalecisi İspanyol Iker Casillas, iyileşme süresi boyunca yönetici olarak kulübe katkı sağlayacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 15.07.2019
Casillas yönetici oldu

Ankara

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Porto'nun kalecisi Iker Casillas, sağlığına kavuşana kadar yönetici olarak takımda görev alacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen mayıs ayında kalp krizi geçiren 38 yaşındaki İspanyol kaleci, iyileşme süresi boyunca yönetici olarak takıma katkı sağlayacak.

Henüz yeşil sahalardan emekliye ayrılmayı düşünmediğini vurgulayan Iker Casillas, bu dönemde oyuncular, teknik ekip ve yönetim arasında bağlantı sağlayacak.

Altyapısından yetiştiği Real Madrid'de uzun süre forma giydikten sonra 2015'te Porto'ya transfer olan tecrübeli kaleci, geçen sezon mayıs ayında antrenman sırasında kalp krizi geçirmiş ve hastanede yaklaşık bir hafta boyunca gözetim altında tutulmasının ardından taburcu edilmişti.

İspanya Milli Takımı formasıyla bir dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu kazanan Casillas'ın, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2015'ten beri oynadığı Porto'da ise bir lig şampiyonluğu bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

Casillas yönetici oldu

Casillas yönetici oldu