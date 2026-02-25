CANLI: Juventus: 2 - Galatasaray: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmalarından Juventus-Galatasaray maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda skor 2-0 devam ediyor.
Torino
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya temsilcisi Juventus'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.
"Devler Ligi"nde 36 takımlı lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan alarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 20. olarak play-off turuna yükseldi.
Lig etabını 13 puanla 13. sırada bitiren Juventus da adını play-off turuna yazdırdı.
Yapılan kura çekiminde eşleşen iki takım, turun ilk ayağında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 5-2 kazandı.
Galatasaray, Allianz Stadı'ndaki rövanş maçına ise Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile sahaya çıktı.
İlk yarı
2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Perin, meşin yuvarlağı kurtardı.
3. dakikada Kenan Yıldız'ın sol kanattan ortasında ceza alanında Gatti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
10. dakikada Kenan Yıldız'ın uzun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Conceiçao'nun ortasında Koopmeiners'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
11. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta Abdülkerim Bardakcı, topu altıpas çizgisi önündeki Osimhen'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Perin sağına uzanarak gole izin vermedi.
22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakikada Kenan Yıldız'ın sol taraftan ortasında kafalardan seken topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Conceiçao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.
30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Galatasaraylı Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır, son anda çeldi.
37. dakikada Juventus, penaltıdan golü buldu. Torreira'nın ceza sahası sol çaprazında Thuram'a müdahalesi sonrası hakem Joao Pinheiro, penaltı kararı verdi. Penaltıyu kullanan Locatelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
45+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan'ın içeriye çevirdiği topu David, Thuram'a çıkardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibindenoyun alanını terk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Juventus'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bakan Bak, maçı statta takip etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi.
Bakan Bak, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile birlikte karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.
Juventus'ta milli futbolcu Kenan ilk 11'de
İtalyan temsilcisinde Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı.
Juventus'ta gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun beğenisini toplayan Kenan, ilk maçta olduğu gibi rövanş karşılaşmasında da Galatasaray'a karşı mücadele etti.
Juventus, 4 değişikliğe gitti
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Como'ya 2-0 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
Torino ekibi, karşılaşmaya Mattia Perin, Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Francisco Conceiçao, Jonathan David ve Kenan Yıldız 11'i ile başladı.
Spalletti, son oynadıkları Como maçında 11'de şans verdiği oyunculardan Andrea Cambiaso'yu sarı kart cezası nedeniyle kadroya almazken Michele Di Gregorio, Fabio Miretti ve Lois Openda'yı yedek oturttu.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncular yerine Perin, Conceiçao, Kalulu ve David'i ilk 11'de sahaya sürdü.