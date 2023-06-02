Dolar
20.88
Euro
22.49
Altın
1,979.94
ETH/USDT
1,890.00
BTC/USDT
27,094.00
BIST 100
5,116.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görevini TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'ye devrediyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Çağlar Söyüncü Atletico Madrid ile anlaştı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımı Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli defans oyuncusu Çağlar Söyüncü ile transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Fatih Erel  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Çağlar Söyüncü Atletico Madrid ile anlaştı Türkiye-Çekya

İstanbul

Simeone, bir İspanyol radyo kanalına yaptığı açıklamada, Çağlar'ın Atletico Madrid'e gelecek sezon katkı sağlayacağını söyledi.

İspanyol medyasına göre, bu hafta sonu sona erecek La Liga sezonunun ardından Atletico Madrid'in 27 yaşındaki milli futbolcu ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı duyurulacak.

Beş sezon Leicester City forması giyen ve bu sezon sonunda takımıyla sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Türk Kızılay, kurban vekaleti bedellerini açıkladı
Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı
Manisa ve Denizli'de selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor
İç Anadolu ve Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Çağlar Söyüncü Atletico Madrid ile anlaştı

Çağlar Söyüncü Atletico Madrid ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

TFF, Serebral palsili çocuklar için futbol etkinliği gerçekleştirdi

Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
Galatasaray içeride, Fenerbahçe dışarıda etkili

Galatasaray içeride, Fenerbahçe dışarıda etkili
Derbinin golleri yabancılardan

Derbinin golleri yabancılardan
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet