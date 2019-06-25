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Çağla Büyükakçay Wimbledon'da elemeleri geçemedi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Hint Ankita Raina'ya 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.

Halil Ibrahim Avşar   | 25.06.2019
Çağla Büyükakçay Wimbledon'da elemeleri geçemedi

Ankara

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Hint Ankita Raina'ya 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.

Kadınlar dünya sıralamasının 247. basamağındaki Çağla Büyükakçay, elemelerin ilk turunda dünya 171 numarası Hint Ankita Raina ile karşılaştı.

Rakibine 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, turnuvaya veda etti.

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