Euro
6.30
Dolar
5.69
BIST 100
100,181.00
Altın
1,540.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünyadan Spor

Cafu'nun oğlu kalp krizinden hayatını kaybetti

Brezilya'nın efsane defans oyuncusu Cafu'nun 30 yaşındaki oğlu Danilo, futbol oynarken vefat etti.

Berad Büyük   | 05.09.2019
Cafu'nun oğlu kalp krizinden hayatını kaybetti

İstanbul

Brezilyalı defans oyuncusu Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, futbol oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, Cafu'nun en büyük oğlu 30 yaşındaki Danilo'nun, arkadaşlarıyla evinin bahçesinde futbol oynarken kalp krizi geçirdiği duyuruldu.

Hastaneye kaldırılan Danilo'nun, doktorların tüm müdahelesine rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Cafu'nun futbola başladığı takım Sao Paulo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz Cafu'nun oğlu Danilo'nun ölümünden dolayı çok büyük üzüntü duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Sao Paulo, Roma ve Milan gibi takımlarda forma giyen 49 yaşındaki Cafu, Brezilya ile 2 kez dünya kupasını kaldırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arktik’te rekabetin yeni adresi: Grönland
Kolombiya'da barış süreci bitmiyor, testten geçiyor
İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor
Kazakistan'da yeni dönemin yol haritası
Suudi Arabistan-BAE: Zoraki ittifak

Benzer haberler

Cafu'nun oğlu kalp krizinden hayatını kaybetti

Cafu'nun oğlu kalp krizinden hayatını kaybetti

FIBA Dünya Kupası tarihinden notlar

2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu: Brezilya

Leonardo DiCaprio'dan Amazon yangınları ile mücadele için bağış

Leonardo DiCaprio'dan Amazon yangınları ile mücadele için bağış
AB'den Amazon ormanlarındaki yangınlara tepki

AB'den Amazon ormanlarındaki yangınlara tepki
Amazonlar'daki yangınlara savaş uçaklarıyla müdahale ediliyor

Amazonlar'daki yangınlara savaş uçaklarıyla müdahale ediliyor