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Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain'i deplasmanda 1-0 yenen Borussia Dortmund, finale çıktı.

Yunus Kaymaz  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde finalde

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanşında, ilk maçta rakibine 1-0 yenilen Fransız ekibi PSG, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı.

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramadı.

İkinci yarının hemen başında Emery'nin vuruşunda direğe takılan PSG, 50. dakikada Hummels'in kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 geriye düştü.

Golden sonra baskısını artıran ve 88. dakikada Vitinha ile bir kez daha direği aşamayan PSG, kalan bölümde de gol bulamayınca Borussia Dortmund, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Alman ekibi, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

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