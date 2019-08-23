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Borussia Dortmund, 3 puanı 3 golle aldı

Bundesliga'nın 2. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Köln'ü ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Erbil Başay   | 23.08.2019
Borussia Dortmund, 3 puanı 3 golle aldı

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Köln’ü 3-1 yendi.

Sarı-siyahlılar, Bundesliga'nın 2. haftasında Rhein Energie Stadı'nda Köln'ün konuğu oldu.

Ev sahibi ekip 29. dakikada Dominick Draxler'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen maçta Borussia Dortmund, 70. dakikada Jadon Sancho, 86. dakikada Achraf Hakimi ve 90+4. dakikada Paco Alcacer'in golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund sezona 2'de 2 yaparak başlarken, Köln ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Bundesliga'nın 2. haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak.

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