Barcelona'dan Alba'ya yeni sözleşme

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedelinin de 500 milyon avro olarak belirlendiği kaydedildi.

2012 yılından bu yana Barcelona forması giyen Alba, 4'ü La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kez kupa sevinci yaşadı.