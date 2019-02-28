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Futbol, Dünyadan Spor

Barcelona'dan Alba'ya yeni sözleşme

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, futbolcusu Jordi Alba'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Yunus Kaymaz  | 28.02.2019
Barcelona'dan Alba'ya yeni sözleşme

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedelinin de 500 milyon avro olarak belirlendiği kaydedildi. 

2012 yılından bu yana Barcelona forması giyen Alba, 4'ü La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kez kupa sevinci yaşadı.

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