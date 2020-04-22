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Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfasından Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

Selçuk Kılıç   | 22.04.2020
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

Trabzon

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfasından Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün, bordo-mavili kulübün Twitter hesabından Barcelona ve Messi ile ilgili sözleri alıntı yapılarak futbolcuya cevap verildi.

Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma..." ifadeleri kullanıldı.

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