Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı
Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfasından Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili paylaşımda bulunuldu.
Trabzon
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfasından Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün, bordo-mavili kulübün Twitter hesabından Barcelona ve Messi ile ilgili sözleri alıntı yapılarak futbolcuya cevap verildi.
Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma..." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
😍💙❤— FC Barcelona (🏠) (@fcbarcelona_tr) April 22, 2020
🇹🇷 Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür: "Barcelona'da Messi ile oynamak futbolda zirve. Barça ve Messi hayranlığım malum. Yaşanılması zor bir hayalmiş gibi görünüyor ama ben bu hayali gerçekleştirmeyi hep düşünüyorum."
🙏 Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma... https://t.co/mD2Bdg3ApW