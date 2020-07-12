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Barcelona'da Griezmann sakatlandı

Barcelona Kulübü, Fransız futbolcusu Griezmann'ın sağ ayak üst kaslarından sakatlık geçirdiğini açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 12.07.2020
Barcelona'da Griezmann sakatlandı

Madrid

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, dün oynanan Real Valladolid maçında sakatlık geçiren Antoine Griezmann'ın bu sabah doktor kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Sağ ayak üst kaslarında sakatlık tespit edilen futbolcunun ne zaman sahalara dönebileceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

İspanyol basını, Griezmann'ın 8 Ağustos'ta Napoli'ye karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemiyebileceğini yazdı.

Fransız futbolcu, takımının 1-0 kazandığı dün akşamki Real Valladolid maçında kas ağrıları nedeniyle ikinci yarı sahaya çıkmadan değiştirilmişti.

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