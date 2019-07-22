Euro
6.38
Dolar
5.68
BIST 100
101,779.20
Altın
1,426.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür

Barcelona, Trabzonspor Kulübünün yöreye özgü "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni formasından Gerard Pique'ye gönderecek olmasından dolayı teşekkür etti.

Duygu Avunduk   | 22.07.2019
Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür

Trabzon

İspanyol ekibi Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunarak teşekkür etti. 

Barcelona Kulübü de Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak, "Bir bordo-mavi kulüpten diğerine." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübü, Barcelona'nın bu paylaşımına İspanyolca, "Renklerin kardeşliği, Bize hayat bordo-mavi" karşılığını verdi.

Başarılı oyuncu Pique, yöreye özgü keşan motiflerinin yer aldığı yeni sezon forması için çekilen kısa filmi sosyal medya hesabından beğenip paylaştı, Trabzonspor Kulübü de bunun üzerine futbolcuya ve ailesine forma gönderme sözü vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür

Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür

Fenerbahçe'nin Avusturya kampı başladı

Trabzonspor'un 'keşan' motifli formasına büyük ilgi

Trabzonspor sevdası uğruna Avusturya'ya kafa tutuyor

Trabzonspor sevdası uğruna Avusturya'ya kafa tutuyor
Trabzonspor'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi
'Futbolcu satarak para kazanacağımız sezon bu sezon değil'

'Futbolcu satarak para kazanacağımız sezon bu sezon değil'