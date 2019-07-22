Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür
Barcelona, Trabzonspor Kulübünün yöreye özgü "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni formasından Gerard Pique'ye gönderecek olmasından dolayı teşekkür etti.
Trabzon
İspanyol ekibi Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunarak teşekkür etti.
Teşekkür ederim! https://t.co/EUSZ0LBXxT— Gerard Piqué (@3gerardpique) 22 Temmuz 2019
Barcelona Kulübü de Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak, "Bir bordo-mavi kulüpten diğerine." ifadesini kullandı.
🇹🇷 From one blaugrana club to another. 🤜🤛 @Trabzonspor https://t.co/4ls69W2WR4— FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 Temmuz 2019
Trabzonspor Kulübü, Barcelona'nın bu paylaşımına İspanyolca, "Renklerin kardeşliği, Bize hayat bordo-mavi" karşılığını verdi.
¡La hermandad de colores 🙂 ¡Para nosotros la vida es blaugrana ❤️💙 https://t.co/rztaU5x5ru— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 22 Temmuz 2019
Başarılı oyuncu Pique, yöreye özgü keşan motiflerinin yer aldığı yeni sezon forması için çekilen kısa filmi sosyal medya hesabından beğenip paylaştı, Trabzonspor Kulübü de bunun üzerine futbolcuya ve ailesine forma gönderme sözü vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.