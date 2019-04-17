Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
96,809.00
Altın
1,276.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Barcelona ve Ajax yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Manchester United'ı 3-0 yenen Barcelona ve Juventus'u 2-1'le geçen Ajax, yarı finale yükseldi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 17.04.2019
Barcelona ve Ajax yarı finalde

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya temsilcisi Barcelona ve Hollanda ekibi Ajax adlarını yarı finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında iki karşılaşma sona erdi.

İspanya temsilcisi Barcelona, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı Camp Nou Stadı'nda konuk etti.

Barcelona, 16. ve 20. dakikalarda yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Ev sahibi ekipte Ivan Rakitic'in ceza sahasında yerde kalmasıyla 11. dakikada kazanılan penaltı, Alman hakem Felix Brych'in pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile yeniden incelemesinin ardından iptal edildi.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Katalan temsilcisi, 61. dakikada Philippe Coutinho'nun ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Ajax, Juventus'u da eledi

İlk maçta konuk ettiği turnuvanın tecrübeli takımlarından İtalya temsilcisi Juventus ile 1-1 berabere kalan Hollanda'nın Ajax takımı, rövanşta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı final vizesi aldı.

Juventus'un golünü 28. dakikada Cristiano Ronaldo atarken, Ajax'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Donny van de Beek ve 67. dakikada Matthijs de Ligt kaydetti.

Organizasyonun son 16 turunda Real Madrid'i eleyerek dikkatleri üzerine çeken Ajax, Juventus karşısında da turu geçen taraf olmayı başardı.

Yarı finalde Barcelona, Liverpool-Porto, Ajax ise Tottenham-Manchester City eşleşmesini kazanan tarafla oynayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye her zaman Sudan halkının yanında
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür
Aşırı sağın gölgesinde 2019 AP seçimleri
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35

Benzer haberler

Ataman: Barcelona Lassa maçını kazanarak seriye galibiyetle başlamak istiyoruz

Ataman: Barcelona Lassa maçını kazanarak seriye galibiyetle başlamak istiyoruz

Anadolu Efes'in play-off'da konuğu Barcelona Lassa

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
Napoli'den Juventus'a izin yok

Napoli'den Juventus'a izin yok
Yedek Barcelona berabere kaldı

Yedek Barcelona berabere kaldı