Barcelona, Real Sociedad deplasmanından 3 puan aldı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.
Madrid
Karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golünü 11. dakikada Pierre Emerick Aubameyang attı.
Ligde bir maçı eksik olan Barcelona, 63 puanla 2. sırada yer alıyor.
Ligin bitmesine 5 hafta kala lider Real Madrid 78 puanla şampiyonluktaki önemli avantajını koruyor.
Real Sociedad ise 55 puanla 6. sırada kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.