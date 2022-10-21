Dolar
18.60
Euro
18.20
Altın
1,628.20
ETH/USDT
1,283.50
BTC/USDT
19,041.00
BIST 100
3,900.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Barcelona, Villarreal'i 3-0 mağlup etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 21.10.2022
Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı

Ankara

Puan tablosunun 2. basamağındaki Barcelona, haftaya 7. sırada başlayan Villarreal'i ağırladı.

Katalan ekibi, Lewandowski'nin 31 ve 35, Fati'nin 38. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı kazandı.

Barcelona'nın Polonyalı santrforu Lewandowski, La Liga'daki 10. maçında gol sayısını 11'e yükseltti. Lewandowski, Brezilyalı Ronaldo Nazario'dan (1996 - 12 gol) bu yana İspanya ligindeki ilk 10 maçında 10 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.

Barcelona puanını 25'e çıkarırken, Villarreal 15 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Allah'a şükürler olsun durumları iyi
FETÖ'nün işkenceci subaylarına 'şok' ceza talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda döndü
Karabük'te tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 13 kişi yaralandı

Benzer haberler

Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı

Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı

PFDK, 8 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından VAR Sistemi Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından VAR Sistemi Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi
Trabzonspor iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trabzonspor iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor karşısında takımına güveniyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor karşısında takımına güveniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet