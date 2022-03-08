Barcelona-Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 10 Mart Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacağı ilk maçı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
İstanbul
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.