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Barcelona-Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 10 Mart Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacağı ilk maçı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Mutlu Demirtaştan   | 08.03.2022
Barcelona-Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

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