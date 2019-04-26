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Bakü'de Formula 1 heyecanı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na dördüncü kez ev sahipliği yapmanın heyecanı yaşanıyor.

Ruslan Rehimov   | 26.04.2019
Bakü'de Formula 1 heyecanı

Bakü

Formula 1'de sezonun 4. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinin antrenman turları başladı. 

Organizasyonu, 18 bini koltuklu ve 10 bini ayakta olmak üzere toplam 28 bin biletli seyirci takip ediyor.

Yarışlar için sokakları piste dönüştürülen Bakü'de festival havası yaşanıyor. Hazar Denizi kıyısında, yarışın yapılacağı pistin yakınındaki Ulusal Park'ta düzenlenen çeşitli aktiviteler organizasyona renk katıyor.

Sahilde kurulan stantlarda Azerbaycan'a özgü kültürel ürünler ile el sanatlarının tanıtımı yapılıyor ve turistlere çeşitli yiyecekler sunuluyor.

Minik yarışseverlerin de düşünüldüğü etkinliklerde çocuklar, farklı eğlence aktivitelerine katılıyor.

Antrenman turları öncesinde bazı pilotlar, parkta hayranlarıyla bir araya geldi. Yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği pilotlar Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Max Verstappen, Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, hayranlarına imza dağıttı.

Başkent Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 28 Nisan Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

Azerbaycan, bundan sonraki 4 sezonda da Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

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