Euro
8.67
Dolar
7.30
BIST 100
1,126.80
Altın
1,948.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bafetimbi Gomis yine maç sırasında bayıldı

Suudi Arabistan Birinci Ligi takımlarından El-Hilal'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, El-Ehli ile oynadıkları 26. hafta maçında baygınlık geçirdi.

Hüseyin Burak Demirer   | 20.08.2020
Bafetimbi Gomis yine maç sırasında bayıldı

Ankara

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 35 yaşındaki santrfor, karşılaşmanın 12. dakikasında fenalaştı. Gomis, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından mücadeleye devam etti.

2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop (bayılma rahatsızlığı) teşhisi konmuştu.

Olympique Lyon ve Swansea City'de oynarken maç sırasında geçici şuur kaybı yaşayan Gomis, Galatasaray forması giydiği Süper Lig 2017-18 sezonunun 22. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde de benzer sorunu yaşamış ancak oyuna dönerek 90 dakikayı tamamlamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 234 bin 797'ye ulaştı
İngiltere, Hırvatistan ve Avusturya'yı Kovid-19 konusunda 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395'e yükseldi

Benzer haberler

Bafetimbi Gomis yine maç sırasında bayıldı

Bafetimbi Gomis yine maç sırasında bayıldı

Veliaht Prens'in 'suikast planı' ABD yargısında

Suudi Arabistan ve Irak'tan petrol üretimini düşürme anlaşmasına uyma vurgusu

ABD'li senatörlerden Trump'a mektup: Suudi Arabistan'ın gizli nükleer programından endişeliyiz

ABD'li senatörlerden Trump'a mektup: Suudi Arabistan'ın gizli nükleer programından endişeliyiz
İsrail ile BAE arasında Suudi Arabistan hava sahası üzerinden uçak seferleri başlıyor

İsrail ile BAE arasında Suudi Arabistan hava sahası üzerinden uçak seferleri başlıyor
Suudi Arabistan’ın İsrail ikilemi

Suudi Arabistan’ın İsrail ikilemi