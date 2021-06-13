Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

Avusturya 3 puanı 3 golle aldı

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 13.06.2021
Avusturya 3 puanı 3 golle aldı

Ankara

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Romanya Ulusal Stadı'ndan oynanan C Grubu ilk maçında, Avusturya ile Kuzey Makedonya karşılaştı.

Sabitzer'in havadan gönderdiği pasa hareketlenen Lainer, uzak direkte top yere inmeden yaptığı vuruşla Avusturya'yı 18. dakikada öne geçirdi.

Turnuvaya tarihinde ilk kez katılan Kuzey Makedonya, 28. dakikada skoru 1-1 yaptı. Avusturya savunmasının yaptığı hata sonucu top, ceza sahasına doğru yöneldi. Kaleci Bachmann'ın ilk etapta yakaladığı top, Trajkovski'nin müdahalesiyle elinden çıktı. Pandev, bir anda önünde bulduğu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

78. dakikada Gregoritsch, Alaba'nın sol kanattan yaptığı ortada kaleciden önce topa dokunarak Avusturya'nın 2. golünü kaydetti.

Oyuna ikinci yarıda giren Arnautovic, 89. dakika attığı golle skoru belirledi ve Avusturya sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 127 bini geçti
Güney Afrika 2 milyon doz Johnson & Johnson aşısının dağıtımını durdurdu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı

Benzer haberler

Avusturya 3 puanı 3 golle aldı

Avusturya 3 puanı 3 golle aldı

A Milli Futbol Takımı Bakü'deki ilk çalışmasını yaptı

İngiltere'den EURO 2020'ye iyi başlangıç

Cüneyt Çakır, EURO 2020'de Macaristan-Portekiz maçını yönetecek

Cüneyt Çakır, EURO 2020'de Macaristan-Portekiz maçını yönetecek
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na D ve E gruplarında yarın oynanacak 3 maçla devam edecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na D ve E gruplarında yarın oynanacak 3 maçla devam edecek
Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Belçika'ya yenildi

Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Belçika'ya yenildi