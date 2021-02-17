Avustralya Açık'ta Muchova ve Brady yarı finalde
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty'yi eleyen Çek Karolina Muchova yarı finale yükseldi.
İstanbul
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde Avustralyalı Barty, 25 numaralı seribaşı Karolina Muchova ile karşılaştı.
Toplam 1 saat 57 dakika süren mücadelede ilk seti 6-1 kazanan Barty, diğer setleri 6-3 ve 6-2 kaybederek çeyrek finalde turnuvaya veda etti.
Kadınlarda diğer çeyrek final mücadelesinde ise 22 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady, klasmanın 61. sırasında yer alan vatandaşı Jessica Pegula'yı 4-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi ve son 4 raket arasına kaldı.
Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale çıkma başarısını gösteren Muchova ve Brady, birbiriyle eşleşti.
Daniil Medvedev yarı finalde
Erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev de yarı finale yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, Rus Medvedev ile vatandaşı 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev karşılaştı.
Toplam 2 saat 5 dakika süren mücadelede rakibine karşı net bir üstünlük kuran Medvedev, 7-5, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta son 4 arasına kalan Rus raket, Stefanos Tsitsipas-Rafael Nadal eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.