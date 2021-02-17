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Avustralya Açık'ta Muchova ve Brady yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty'yi eleyen Çek Karolina Muchova yarı finale yükseldi.

Yunus Kaymaz   | 17.02.2021
Avustralya Açık'ta Muchova ve Brady yarı finalde

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde Avustralyalı Barty, 25 numaralı seribaşı Karolina Muchova ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 57 dakika süren mücadelede ilk seti 6-1 kazanan Barty, diğer setleri 6-3 ve 6-2 kaybederek çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Kadınlarda diğer çeyrek final mücadelesinde ise 22 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady, klasmanın 61. sırasında yer alan vatandaşı Jessica Pegula'yı 4-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi ve son 4 raket arasına kaldı.

Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale çıkma başarısını gösteren Muchova ve Brady, birbiriyle eşleşti.

Daniil Medvedev yarı finalde

Erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev de yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, Rus Medvedev ile vatandaşı 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev karşılaştı.

Toplam 2 saat 5 dakika süren mücadelede rakibine karşı net bir üstünlük kuran Medvedev, 7-5, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta son 4 arasına kalan Rus raket, Stefanos Tsitsipas-Rafael Nadal eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

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