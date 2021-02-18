Avustralya Açık'ta ilk finalist Osaka
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Williams'ı 2-0 yenen Japon Osaka adını finale yazdırdı.
İstanbul/Ankara
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final maçında 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile 10 numaralı seribaşı Serena Williams karşı karşıya geldi.
23 yaşındaki Osaka, toplam 75 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanarak turnuvada ikinci kez finale çıktı.
Osaka'nın finaldeki rakibi Brady oldu
Turnuvadaki ikinci tek kadınlar yarı final maçında da, 22 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady ile 25 numaralı seribaşı Çek Karolina Muchova karşı karşıya geldi.
Brady, toplam 1 saat 55 dakika süren çekişmeli mücadeleyi 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak turnuvada adını finale yazdırdı.
Geçen yıl ABD Açık'ta yarı finale kalarak grand slam turnuvalarındaki en önemli başarısına imza atan 25 yaşındaki Brady, kariyerinde ilk kez final maçına çıkacak. ABD'li tenisçi, bu turda 2019 yılının şampiyonu Osaka ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.