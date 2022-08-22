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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 22.08.2022
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Ankara

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Villarreal, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Haftaya lider başlayan son 2 yılın şampiyon Manchester City, deplasmanda Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı.

Bournemouth'u 3-0 mağlup eden Arsenal, 2004-05 sezonundan beri ilk kez lige 3'te 3 yaparak başladı ve liderliğe yükseldi.

Leeds United, Chelsea'yi 3-0, Tottenham, Wolverhampton'ı 1-0, Brighton da West Ham United'ı 2-0 yendi.

Manchester United-Liverpool maçıyla tamamlanacak Premier Lig'in 3. haftası sonunda 9 puanı bulunan Arsenal'ı, 7'şer puanlı Manchester City, Leeds United, Tottenham ve Brighton izledi.

La Liga

Atletico Madrid deplasmanından 2-0 galip ayrılan Villarreal, averajla liderliğini sürdürdü.

Geçen sezonun şampiyonu Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 4-1 mağlup etti.

Barcelona deplasmanda oynadığı Real Sociedad karşılaşmasını 4-1 kazandı. 34. yaş gününü kutlayan Lewandowski, Katalan ekibinin formasıyla ilk gollerini attı. 4-1 sonuçlanan maçta Lewandowski, 2 gol kaydetti.

Real Betis, konuk olduğu Mallorca'yı 2-1, Osasuna ise ağırladığı Cadiz'i 2-0 yendi.

La Liga'nın 2. haftası sonunda 6 puanı bulunan Villarreal'i, Real Madrid, Real Betis ve Osasuna averaj farkıyla, Barcelona, Rayo Vallecano, Athletic Bilbao ise 2 puan geriden takip etti.

Serie A

Napoli, evinde aldığı 4-0'lık Monza galibiyeti sonrası averajla puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Son şampiyon Milan, konuk olduğu Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

Inter, seyircisi önünde çıktığı Spezia maçını 3-0 kazandı. Inter'in 2. golünü, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Roma-Cremonese ve Sampdoria-Juventus maçlarıyla tamamlanacak Serie A'nın 2. haftasını 6 puanla geçen Napoli'yi, aynı puana sahip Inter ve 4 puanı bulunan Milan, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Torino izledi.

Bundesliga

Son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, Bochum deplasmanından 7-0 galip ayrılarak zirvedeki yerini korudu. Bayern Münih, Bundesliga'daki ilk 3 maçında 15 gole ulaşan ilk kulüp oldu.

Borussia Dortmund’a konuk olan Werder Bremen, 88. dakikaya 2-0 geride girdiği mücadeleyi 3-2 kazandı.

Mönchengladbach, Hertha Berlin'i 1-0, Union Berlin, Leipzig'i 2-1, Mainz da Augsburg'u 2-1 mağlup etti.

Bundesliga'nın 3. haftasının ardından 9 puana sahip Bayern Münih'i, 7 puanlı Mönchengladbach, Union Berlin ve Mainz takip etti.

Ligue 1

Geçen sezonun şampiyonu PSG, ligin 3. haftasında konuk olduğu Lille'i 7-1 yendi. Maçta hat-trick yapan Mbappe, 8. saniyede attığı golle Ligue 1 rekorunu egale etti.

Lens, deplasmanda Monaco'yu 4-1, Olimpik Marsilya ise sahasında Nantes'ı 2-1 yendi.

PSG, 9 puanla liderliğini sürdürdü. Lens ve Olimpik Marsilya, 7 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

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