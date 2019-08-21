Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu heyecanı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında, 22 Ağustos Perşembe günü 21 karşılaşma oynanacak.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu ilk ayağında, 22 Ağustos Perşembe günü 21 karşılaşma oynanacak.
Play-off turundaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, saat 21.00'de Yunanistan'ın AEK takımına konuk olacak.
Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek.
Ligde yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
17.00 Astana (Kazakistan) - BATE (Belarus)
18.00 Ararat (Ermenistan) - Dudelange (Lüksemburg)
20.00 Süduva (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan)
20.00 Malmö (İsveç) - Bnei Yehuda (İsrail)
20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Maribor (Slovenya)
20.30 Feyenoord (Hollanda) - Hapoel Beer Sheva (İsrail)
20.45 Kopenhag (Danimarka) - Riga (Letonya)
21.00 AEK (Yunanistan) - Trabzonspor
21.00 Legia (Polonya) - Rangers (İskoçya)
21.30 AZ Alkmaar (Hollanda) - Antwerp (Belçika)
21.30 Strasbourg (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
21.30 Gent (Belçika) - Rijeka (Hırvatistan)
21.30 PSV (Hollanda) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.30 FCSB (Romanya) - Vitoria (Portekiz)
21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)
21.45 Celtic (İskoçya) - AIK (İsveç)
21.45 Braga (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan)
22.00 Partizan (Sırbistan) - Molde (Norveç)
22.00 Espanyol (İspanya) - Zorya (Ukrayna)
22.00 Torino (İtalya) - Wolverhampton (İngiltere)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.