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Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında, 22 Ağustos Perşembe günü 21 karşılaşma oynanacak.

Mutlu Demirtaştan   | 21.08.2019
Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu heyecanı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu ilk ayağında, 22 Ağustos Perşembe günü 21 karşılaşma oynanacak.

Play-off turundaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, saat 21.00'de Yunanistan'ın AEK takımına konuk olacak.

Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek.

Ligde yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

17.00 Astana (Kazakistan) - BATE (Belarus)

18.00 Ararat (Ermenistan) - Dudelange (Lüksemburg)

20.00 Süduva (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan)

20.00 Malmö (İsveç) - Bnei Yehuda (İsrail)

20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Maribor (Slovenya)

20.30 Feyenoord (Hollanda) - Hapoel Beer Sheva (İsrail)

20.45 Kopenhag (Danimarka) - Riga (Letonya)

21.00 AEK (Yunanistan) - Trabzonspor

21.00 Legia (Polonya) - Rangers (İskoçya)

21.30 AZ Alkmaar (Hollanda) - Antwerp (Belçika)

21.30 Strasbourg (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

21.30 Gent (Belçika) - Rijeka (Hırvatistan)

21.30 PSV (Hollanda) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.30 FCSB (Romanya) - Vitoria (Portekiz)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)

21.45 Celtic (İskoçya) - AIK (İsveç)

21.45 Braga (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Partizan (Sırbistan) - Molde (Norveç)

22.00 Espanyol (İspanya) - Zorya (Ukrayna)

22.00 Torino (İtalya) - Wolverhampton (İngiltere)

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