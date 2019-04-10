Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı 11 Nisan Perşembe günü oynanacak.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı 11 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Turnuvada maçların programı şöyle:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Napoli (İtalya)
22.00 Benfica (Portekiz)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
22.00 Slavia Prag (Çekya)-Chelsea (İngiltere)
22.00 Villarreal (İspanya)-Valencia (İspanya)
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