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Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı 11 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Yunus Kaymaz   | 10.04.2019
Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı 11 Nisan Perşembe günü oynanacak. 

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Turnuvada maçların programı şöyle:

22.00 Arsenal (İngiltere)-Napoli (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Slavia Prag (Çekya)-Chelsea (İngiltere)

22.00 Villarreal (İspanya)-Valencia (İspanya)


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