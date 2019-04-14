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Atakan Yüksel Avrupa Şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilo finalinde Polonyalı Gevorg Sahakyan'ı yenen Atakan Yüksel, altın madalya kazandı.

Ercan Doğan   | 14.04.2019
Atakan Yüksel Avrupa Şampiyonu

İstanbul

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Atakan Yüksel, grekoromen stil 67 kilo finalinde Polonyalı Gevorg Sahakyan ile karşılaştı.

Rakibini 5-1 mağlup eden Atakan Yüksel, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Cengiz Arslan gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Cengiz Arslan da grekoromen stil 72 kilo final müsabakasında Rus Abuiazid Mantsigov ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 9-6 mağlup olan Cengiz Arslan, gümüş madalyada kaldı.

Kerem Kamal'dan bronz madalya

Şampiyonada milli güreşçi Kerem Kamal ise grekoromen stil 60 kiloda mindere çıktı.

Kerem Kamal, Rumen Virgil Munteanu'yu 4-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

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