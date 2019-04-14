Atakan Yüksel Avrupa Şampiyonu
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilo finalinde Polonyalı Gevorg Sahakyan'ı yenen Atakan Yüksel, altın madalya kazandı.
İstanbul
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Atakan Yüksel, grekoromen stil 67 kilo finalinde Polonyalı Gevorg Sahakyan ile karşılaştı.
Rakibini 5-1 mağlup eden Atakan Yüksel, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Cengiz Arslan gümüş madalya kazandı
Milli sporcu Cengiz Arslan da grekoromen stil 72 kilo final müsabakasında Rus Abuiazid Mantsigov ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 9-6 mağlup olan Cengiz Arslan, gümüş madalyada kaldı.
Kerem Kamal'dan bronz madalya
Şampiyonada milli güreşçi Kerem Kamal ise grekoromen stil 60 kiloda mindere çıktı.
Kerem Kamal, Rumen Virgil Munteanu'yu 4-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.