İSTANBUL

Futbolda 2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenen Katar, şampiyon oldu.

Turnuvada ilk kez finale yükselen Katar ile daha önce 4 kez şampiyon olan Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Katar, 12. dakikada Almoez Ali ve 27. dakikada Abdulaziz Hatem'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Japonya, Takumi Minamino'nun golüyle farkı bire indirdi. 83. dakikada Akram Afif'in penaltıdan attığı golle durumu 3-1 yapan, kalan dakikalarda skoru koruyan Katar, tarihinin ilk şampiyonluğuna uzandı.

Japonya Milli Takımı'nın formasını giyen Galatasaraylı Yuto Nagatomo, 90 dakika sahada kaldı.

Almoez Ali'den gol rekoru

Katar'ın El-Duhail ekibinde görev yapan Almoez Ali, turnuva tarihinde en çok gol atan futbolcu oldu.

Takımının finale yükselmesinde önemli rol oynayan 22 yaşındaki forvet Almoez Ali, çıktığı 7 maçta 9 gol kaydetti.

Daha önceki rekor 1996'daki turnuvada 8 gol atan İranlı Ali Daei'ye aitti.

Kalesinde sadece 1 gol gördü

Finale kadar gol yemeden gelen Katar Milli Takımı, turnuva boyunca kalesinde sadece 1 gol gördü.

Ülkesinin El-Sadd takımında forma giyen Saad Abdulla Al Sheeb'in kalesini koruduğu Katar, finalde Takumi Minamino'nun golüne engel olamadı.

Katar, kupa tarihinde bir turnuvanın ilk 6 maçında gol yemeyen ilk takım olmuştu.

Japonya ilk kez finalde kaybetti

Turnuvada çıktığı 4 final maçından da şampiyonlukla ayrılan Japonya, ilk kez finalde kaybetti.

Kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011'de olmak üzere 4 şampiyonluk yaşayan Japonya, beşinci finalinde Katar'a karşı mağlubiyete engel olamadı.

Sanchez'in Katar'la ikinci şampiyonluğu

43 yaşındaki İspanyol teknik adam Felix Sanchez, Katar Milli Takımlarıyla ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Barcelona'nın altyapısında çalıştıktan sonra 2006'da Katar'ın yolunu tutan Sanchez, 2014 yılında 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'nda kupayı havaya kaldırmıştı.

Ülkenin 20 ve 23 yaş altı ekiplerini de çalıştıran Sanchez, 2017'de Uruguaylı Jorge Fossati'nin yerine Katar A Milli Takımı'nda teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Tüm maçlarını kazanan tek takım

Turnuvadaki 7 maçından da galibiyetle ayrılan Katar, bütün maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan Katar Milli Takımı, Suudi Arabistan, Lübnan ve Kuzey Kore ile mücadele etti. Grupta Lübnan ile Suudi Arabistan'ı 2-0, Kuzey Kore'yi 6-0 mağlup eden Katar, 3'te 3 yaptı ve lider olarak son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda Irak karşısında, çeyrek finalde de Güney Kore önünde 1-0 galip gelen Felix Sanchez'in öğrencileri, yarı finalde ise ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Muhabiri: Yunus Kaymaz