Arsenal, Martin Odegaard'ın sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Norveçli Martin Odegaard ile sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzattı.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Martin Odegaard, kulübüyle uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.
Odegaard ise yaptığı açıklamada, "Kendimi evimde hissettiğim yerdeyim." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.