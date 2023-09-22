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Arsenal, Martin Odegaard'ın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Norveçli Martin Odegaard ile sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzattı.

Fatih Erel  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Arsenal, Martin Odegaard'ın sözleşmesini uzattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Martin Odegaard, kulübüyle uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

Odegaard ise yaptığı açıklamada, "Kendimi evimde hissettiğim yerdeyim." ifadesini kullandı.

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