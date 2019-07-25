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Arsenal, Ceballos'u kiraladı

İngiltere temsilcisi Arsenal, Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Dani Ceballos'u bir sezonluğuna kiraladı.

Doga Kirmizioglu   | 25.07.2019
Arsenal, Ceballos'u kiraladı

Ankara

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ceballos'u Real Madrid'den bir sezonluğuna kiraladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun 2019-20 sezonunda kiralanması konusunda İspanya temsilcisi Real Madrid ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Real Madrid'e 2017 yılında Real Betis'ten transfer olan Dani Ceballos, Arsenal'de bu sezon 8 numaralı formayı giyecek.

İspanya Milli Takımı'nda 6 maçta görev alan Ceballos, Real Madrid formasıyla 56 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.

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