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Arjantin'de şampiyon Racing Club

Arjantin Süper Lig'de Tigre ile 1-1 berabere kalan Racing Club, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Mutlu Demirtaştan   | 01.04.2019
Arjantin'de şampiyon Racing Club

İstanbul

Arjantin Süper Ligi 2018-2019 sezonunun 24. haftasında Racing Club, Don Jose Dellagiovanna Stadı'nda Tigre'ye konuk oldu.

Karşılaşma, Racing Club'de 57. dakikada Augusto Solari ve Tigre'de 90. dakikada Lucas Rodriguez'in kaydettiği gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

18. kez şampiyon

Puanını 56 yapan Racing Club, ikinci sıradaki Defensa y Justicia'nın da evinde Union Santa Fe ile 1-1 berabere kalmasının ardından rakibiyle arasındaki 4 puanlık farkı korudu ve bitime bir hafta kala 18. şampiyonluğunu ilan etti.


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