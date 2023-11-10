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Arda Güler Real Madrid'in bugünkü antrenmanına katılmadı

Milli futbolcu Arda Güler, sakatlık sorunundan dolayı Real Madrid'in bugünkü antrenmanına çıkmadı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Güler'in eski sakatlığının nüksettiğini açıkladı.

Şenhan Bolelli  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Arda Güler Real Madrid'in bugünkü antrenmanına katılmadı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk sağ dizinden sakatlanarak 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans vermesini bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.

Son 3 gündür takımdan ayrı çalışan Türk futbolcu, yarın oynanacak Valencia maçının hazırlıkları için Real Madrid Şehri adlı tesislerde yapılan antrenmana da katılmadı.

Arda'nın takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştığı öğrenildi.

La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid yarın akşam sahasında Valencia ile karşılaşırken, Arda Güler kadroda yer almayacak.

Ancelotti: Arda'nın eski sakatlığı nüksetti

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid'in yarın sahasında Valencia'ya karşı oynayacağı lig maçı öncesinde basın toplantında konuştu.

Takımla birlikte antrenmana çıkmayan Arda Güler'in kas sakatlığının nüksettiğini aktaran Ancelotti, "Maalesef talihsizlik oldu. Braga maçından önce bazı sorunlar yaşadı. Önemli olmadığını düşündük, sonrasında devam ettiğini gördük ama ciddi bir şey değil. Küçük bir geri adım diyebiliriz. Onu en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arda'nın şu anda üzgün ve kızgın olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, şöyle devam etti:

"Benim ona söyleyebileceğim rahat ve sakin olması. Sadece bu şekilde bu dönemi atlatır ama yaşadıkları her sakatlanan futbolcu için geçerli olduğundan gayet normal. Takım arkadaşların oynarken senin oynayamaman, iyileşmek için zamanın geçmesini beklemek kolay değil. Üzgün ve kızgın olması normal. Ama bizim acelemiz yok. Arda'nın geleceği Real Madrid'de ve bunu en iyi şekilde yapacaktır. Çünkü olağanüstü bir yetenek."

Arda'nın ilk ağustos ayında sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirdiğini ve bu tip sakatlıkların ardından kas sorunlarının çok normal olduğunu anlatan Ancelotti, "Benim futbolculuk dönemimde de benzer sorunlar yaşadım. Arda'nın geleceğine ilişkin kesinlikle hiçbir şüphe yok. Güzel, iyi bir gelecek onu bekliyor." şeklinde konuştu.

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