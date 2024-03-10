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Fenerbahçe futbolcu Edin Dzeko, Süper Lig’in 29. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.

Şenhan Bolelli  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı

Madrid

İlk yarıyı Vincius Junior'un 21. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarı Rüdiger'in yarattığı pozisyonda Celtalı futbolcu Vicente Guaita'nın kendi kalesine attığı golle (Dk. 79) skoru 2-0'a taşıdı.

Rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü artıran eflatun-beyazlılar, 88. dakikada geliştirdiği atak sonunda Carlos Dominguez'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-0 yaptı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius'un yerine Arda Güler'i sahaya aldı.

Arda 90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.

La Liga'da 69 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid'i, haftayı galibiyetle kapatan Girona (62) ve Barcelona (61) izliyor.



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