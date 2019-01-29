Andy Murray ameliyat edildi

Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, kalçasından ameliyat edildi.

anasayfa > spor, dünyadan spor 29.01.2019

Andy Murray ameliyat edildi

İSTANBUL 

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hastane odasında çekilen fotoğrafına yer veren Britanyalı tenisçi Andy Murray, "Londra'da dün sabah kalçamdan operasyon geçirdim. Artık kalçamda metal bir protez var. Biraz yıpranmış hissediyorum ama umarım kalçamdaki ağrılar son bulacak." ifadesini kullandı.

Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan ancak sakatlığı sonrası dünya sıralamasında 225. basamağa gerileyen Murray, Avustralya Açık'ın katıldığı son turnuva olabileceğini açıklamıştı.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan


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