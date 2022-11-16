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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Andrea Pirlo, Dünya Kupası öncesinde Katar'da

2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Katar'da bulunan İtalyan eski ünlü futbolcu ve VavaCars Fatih Karagümük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeyi keşfetmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Abdullah Tevge   | 16.11.2022
Andrea Pirlo, Dünya Kupası öncesinde Katar'da

İstanbul

Pirlo, yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nın Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek olmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, turnuvanın benzersiz bir deneyim sunacağını ifade etti.

Ülkesinin turnuvada yer almadığını hatırlatan Pirlo, "İtalya bu kez Dünya Kupası’nda yer alamadı ama ister futbol taraftarı olun, ister olmayın. Katar'da keyifli vakit geçirebilir, maceranın, kültürün, heyecanlı aktivitelerin tadını çıkarabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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