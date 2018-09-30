Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta çiftler finali oynadı

ANKARA

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Altuğ Çelikbilek, Monastır kentindeki 15 bin dolar ödüllü turnuvada mücadele etti.

Teklerde çeyrek finalde elenen 22 yaşındaki Altuğ, çiftlerde Fransız partneri Florent Diep ile final oynadı.

Altuğ ile Diep, şampiyonluk maçında Ivan Liutarevich (Belarus)-Skander Mansouri (Tunus) ikilisine 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Milli tenisçi Altuğ, bu yılki 6. çiftler finalinden 3. kez mağlubiyetle ayrıldı.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar