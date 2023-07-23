Dolar
26.97
Euro
30.00
Altın
1,961.88
ETH/USDT
1,877.40
BTC/USDT
29,909.00
BIST 100
6,687.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tunceli ili kırsalında, J-SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu gerçekleştirildi.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Alex Telles, Al-Nassr'a transfer oldu

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Brezilyalı sol bek Alex Telles'i transfer etti.

Fatih Erel  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Alex Telles, Al-Nassr'a transfer oldu

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı yıldız Alex Telles ile resmi sözleşme imzaladık. Kendisine yıldızlarımızla mutluluklar diliyoruz." bilgisi verildi.

Bir dönem Galatasaray forması da forma giyen 30 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olduktan sonra Sevilla'ya kiralanmıştı.

Telles, Galatasaray'da 2014-15 sezonu Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir Süper Kupa ile 2 Türkiye Kupası kazanma mutluluğunu yaşamıştı.

Al-Nassr, bu yıl başında dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek gündeme gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi "trafik yoğunluğu" şikayetlerine neden oldu
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı
Türkiye ve dünya gündemi
Samsun'da motosikletli gence nasihatte bulunan trafik polisi Yıldırım, o anları anlattı
Doğaseverler Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü

Benzer haberler

Alex Telles, Al-Nassr'a transfer oldu

Alex Telles, Al-Nassr'a transfer oldu

Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Cedric Bakambu İstanbul'a geldi

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray, Bakambu'nun transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı

Galatasaray, Bakambu'nun transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı

MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etti

MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etti
Beşiktaş, Tiran maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimini yaptı

Beşiktaş, Tiran maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimini yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet