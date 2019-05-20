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Ajax'tan savunmaya takviye

Hollanda ekibi Ajax, Arjantin'in Defensa y Justicia takımından savunma oyuncusu Lisandro Martinez'i transfer etti.

Mutlu Demirtaştan   | 20.05.2019
Ajax'tan savunmaya takviye

İstanbul

Ajax Kulübü, 21 yaşındaki Martinez ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Arjantinli milli futbolcu Martinez, bu sezon takımıyla 27 maça çıktı ve 2 gol attı.

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