Ajax'tan savunmaya takviye
Hollanda ekibi Ajax, Arjantin'in Defensa y Justicia takımından savunma oyuncusu Lisandro Martinez'i transfer etti.
İstanbul
Ajax Kulübü, 21 yaşındaki Martinez ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Arjantinli milli futbolcu Martinez, bu sezon takımıyla 27 maça çıktı ve 2 gol attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.