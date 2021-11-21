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Ajax ligde farklı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Hollanda'nın Ajax takımı, ligde RKC Waalwijk'i 5-0 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 21.11.2021
Ajax ligde farklı kazandı

Ankara


Ligin 13. haftasında, zirve mücadelesi veren Ajax, Mandemakers Stadı'nda RKC Waalwijk'e konuk oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip, 17. ve 83. dakikalarda Sebastien Haller, 42. ve 57. dakikalarda Steven Berghuis, 74. dakikada Jurrien Timber'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Puanını 30'a çıkaran Ajax, ligde averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. 11 puanlı RKC Waalwijk ise 15. sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, 24 Kasım Çarşamba günü Ajax'ı konuk edecek.

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