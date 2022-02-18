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Spor, Dünyadan Spor

ABD Grand Prix'si, 2026'ya kadar Formula 1'de

ABD Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026'ya kadar yer almaya devam edecek.

Mutlu Demirtaştan   | 18.02.2022
ABD Grand Prix'si, 2026'ya kadar Formula 1'de

İstanbul

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD'li yetkililerle 5 yıllık yeni bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki Amerika Pisti'nin ev sahipliği yaptığı yarışın, en az 2026'ya kadar Formula 1'de yer alacağı kaydedildi.

10 senelik sözleşmesi 2021'de sona eren ABD Grand Prix'si, bu yıl takvimdeki 20. yarış olarak 23 Ekim'de gerçekleştirilecek. İki etaba ev sahipliği yapacak ABD'de 8 Mayıs'ta ise Miami Grand Prix'si düzenlenecek.

Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

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