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ABD Açık'ta Djokovic ve Sakkari yarı finalde

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta, tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Maria Sakkari yarı finale yükseldi.

Yunus Kaymaz   | 09.09.2021
ABD Açık'ta Djokovic ve Sakkari yarı finalde

İstanbul

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının onuncu gün akşam seansında, 1 numaralı seribaşı Sırp Djokovic, bu yıl Wimbledon finalinde mağlup ettiği 6 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaştı.

İlk seti 7-5 kaybeden Djokovic, sonraki setleri 6-2, 6-2 ve 6-3 kazanarak turnuvada 12. kez yarı final bileti aldı.

Sırp tenisçi, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile eşleşti.

Kariyerinde ikinci kez grand slam yarı finaline çıktı

Tek kadınlarda oynanan son çeyrek final mücadelesinde önceki turlarda Petra Kvitova ve geçen yılın şampiyonu Bianca Andreescu'yu eleyen 17 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari, 4 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile karşı karşıya geldi.

1 saat 22 dakika süren maçta rakibini 6-4'lük setlerle geçen Sakkari, kariyerinde ikinci kez grand slam yarı finaline çıktı.

Sakkari'nin bu turdaki rakibi dünya klasmanında 150. sırada yer alan 18 yaşındaki Büyük Britanyalı sporcu Emma Raducanu oldu.

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