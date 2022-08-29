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ABD Açık Tenis Turnuvası başladı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın ilk gününde korta çıkan erkeklerin 1 numaralı seribaşı Daniil Medvedev tur atlarken, kadınların 7 numaralı seribaşı Simona Halep elendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 29.08.2022
ABD Açık Tenis Turnuvası başladı

Ankara

New York kentinde düzenlenen turnuva, sabah seansındaki maçlarla başladı.

Tek erkekler ilk tur mücadelesinde, son şampiyon Medvedev, dünya sıralamasının 111. basamağındaki Stefan Kozlov ile karşılaştı. Medvedev sahadan 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) galip ayrıldı.

Klasmanın 87. sırasındaki Jeffrey John Wolf, ilk turda karşı karşıya geldiği Roberto Bautista'yı (16 numaralı seribaşı) 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek beklenmedik bir sonuca imza attı.

Casper Ruud (5), Kyle Edmund'ı, Matteo Berrettini (13), Nicolas Jarry'yi, Andy Murray de Francisco Cerundolo'yu (24) 3-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.

Nikoloz Basilashvili'yi (31) 3-0 ile geçen Wu Yibing ise 1959'dan bu yana bir grand slam turnuvasının tekler ana tablosunda maç kazanan ilk Çinli erkek tenisçi oldu.

Halep'ten erken veda

Kadınlar dünya sıralamasının 124. basamağındaki Daria Snigur, 7 numaralı seribaşı Simona Halep'i ilk turda saf dışı bıraktı. Elemelerden ana tabloya yükselen 20 yaşındaki Snigur, 6-2, 0-6 ve 6-4'lük setlerle maçı 2-1 kazandı.

Maria Sakkari (3), bu yıl Wimbledon'da yarı final oynayan dünya 85'incisi Tatjana Maria karşısında zorlansa da 2-1'lik (6-4, 3-6, 6-0) skorla 2. tura çıktı.

Coco Gauff (12), Leolia Jeanjean'ı, Cincinnati Masters'ı kazanarak dikkatleri üzerine çeken Caroline Garcia (17) ise Kamilla Rakhimova'yı 2-0 yenerek yoluna devam etti.

Beatriz Haddad Maia (15) ve Veronika Kudermetova (18) da 2. tur biletini aldı.

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