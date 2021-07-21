Euro
10.12
Dolar
8.59
BIST 100
1,351.59
Altın
1,801.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek

2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın, Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenleneceği duyuruldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 21.07.2021
2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek

Ankara

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından oy birliğiyle alınan kararla, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Brisbane kentinde düzenleneceği belirtildi.

1956'da Melbourne ve 2000'de Sydney'in ardından Brisbane ile Avustralya, üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.

Olimpiyatlar, 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te, 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor
Kovid-19 testlerinde pozitiflik oranı son 10 günde yaklaşık 2 kat arttı
Hindistan'da son 24 saatte 42 bin 15 Kovid-19 vakası belirlendi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
DSÖ Genel Direktörü'nden 'Tokyo'da sıfır Kovid-19 riski mümkün değil' vurgusu

Benzer haberler

2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek

2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek

Avustralya’da Kovid-19 karantina kurallarıyla alay eden köşe yazarı Katie Hopkins sınır dışı edildi

Avustralya'da bu yıl ilk kez yurt dışı temaslı olmayan bir kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Avustralya'nın 'Sidney şehrinde son 14 ayın günlük en yüksek vaka sayısı' görüldü

Avustralya'nın 'Sidney şehrinde son 14 ayın günlük en yüksek vaka sayısı' görüldü