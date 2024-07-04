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2024 Kupa Amerika'da çeyrek finaller yarın başlıyor

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Fatih Erel  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
2024 Kupa Amerika'da çeyrek finaller yarın başlıyor

İstanbul

Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonun grup aşamaları tamamlanırken, çeyrek finaller yarın Arjantin-Ekvador maçıyla başlayacak.

Tamamlanan grup aşaması müsabakalarının ardından A Grubu'nda Arjantin ile Kanada, B Grubu'nda Venezuela ile Ekvador, C Grubu'nda Uruguay ile Panama, D Grubu'nda ise Kolombiya ile Brezilya, gruptan çıkarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez de çeyrek finalde mücadele edecek.

Çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

04.00 Arjantin-Ekvador

Cumartesi:

04.00 Venezuela-Kanada

Pazar

01.00 Kolombiya-Panama

04.00 Uruguay-Brezilya

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