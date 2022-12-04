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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

2022 Dünya Kupası heyecanı Doha'nın her köşesinde

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanırken, turnuva için iyi bir hazırlık dönemi geçiren Katar, futbolseverleri kentin her köşesinde kupa atmosferinin içinde tutmayı başarıyor.

Yunus Kaymaz   | 04.12.2022
2022 Dünya Kupası heyecanı Doha'nın her köşesinde

Doha

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için geride kalan 12 yılda altyapı, konaklama, statlar başta olmak üzere 220 milyar doların üzerinde harcama yaptığı düşünülen Katar, turnuva boyunca kenti ziyarete gelecek futbolseverleri de unutmadı.

Kupada geride kalan 50 maçta statlara giremeyen yüzbinlerce sporseveri taraftar bölgelerinde ağırlayan organizasyon, kentin her köşesini 32 ülkenin bayraklarıyla renklendirdi.

Başkent Doha'nın simge yapılarına başta Messi, Ronaldo ve Neymar olmak üzere turnuvada mücadele edecek yıldız futbolcuların fotoğraflarını giydiren turnuva yönetimi, tarihi meydan ya da Lusail'deki gibi modern ve şık caddeleri de futbol coşkusunun yaşandığı merkezler haline getirdi.

Kupayla ilgili ilgi çeken hazırlıklardan birisi de Doha sahillerini süsleyen ve ülke bayraklarıyla donatılmış tekneler. Havanın rüzgarlı olması halinde birbiriyle yarışan teknelerin görüntüsü futbolseverlere keyifli anlar yaşatıyor.

Ülkelerinin gruptaki son maçta Portekiz'i 2-1 yenerek son 16 turu bileti almasının keyfini çıkaran Güney Koreli taraftarlar, bu teknelerin önünde AA'nın sorularını yanıtladı.

Sewook: "Buraya gelmekle büyük bir karar verdim, pişman değilim"

Başkent Seul'de bir mağazada çalışan ve 2022 Dünya Kupası için Doha'ya gelen Kwon Sewook, şu ana kadar her şeyin harika gittiğini belirterek, "Çok eğleniyorum. Buraya gelmekle büyük bir karar verdim ve pişman değilim. Burada olmak çok güzel." dedi.

Güney Kore'den böyle bir başarı beklemediklerini aktaran Sewook, "Çünkü Gana, Uruguay, Portekiz gerçekten harika takımlar. Biz de başlangıçta Güney Kore'nin zorlanacağını düşünmüştük ama çok çok iyi oynadık ve son 16 turuna kaldığımız için çok mutluyum. Milli takım benim beklentilerimi çoktan aştı." diye konuştu.

Sewook, son 16 turunda kupanın favorilerinden Brezilya ile oynayacakları maça dair, "Dürüst olmak gerekirse Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanacağını düşünüyorum. Gerçekten güçlü bir takım. Bu yüzden futbolcularımızın sahada keyif almalarını istiyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapsınlar. Sonuçta her şey olabilir. Ben her halükarda mutlu olacağım." ifadelerini kullandı.

Sang: "Türkiye ile oynadığımız üçüncülük maçını babamla izlemiştim"

Doha'da kupanın keyfini çıkaran bir diğer Güney Koreli sporsever Jin Sang, "Portekiz karşısında biraz zorlandık. Güney Kore Milli Takımı'nın bu maçlar için ne kadar çaba sarf ettiğini gösterdik. Takımın en önemli özelliği her zaman çok koşması ve çok çalışması. Dünyaya gösterebileceğimiz en iyi şey buydu." şeklinde görüş belirtti.

Güney Kore'nin beklentileri çoktan aştığını aktaran Sang, "Bence daha da yükseğe çıkabiliriz. Belki yarı finale. Çünkü nasıl oynayacağımızı öğrendik." dedi.

Japonya ile ülkesinin ev sahipliği yaptığı ve Türk Milli Takımı'nın Güney Kore'yi 3-2 yenerek dünya üçüncüsü olduğu maçı hatırlayıp hatırlamadığı sorusuna Sang, "Evet, o zamanlar 11 yaşındaydım. O maçı babamla birlikte izlemiştim. Maçı bitirdikten sonra Koreli ve Türk futbolcular birlikte sevinmişti. Çok sempatik anlardı." yanıtını verdi.

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