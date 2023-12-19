Dolar
29.09
Euro
31.93
Altın
2,040.48
ETH/USDT
2,141.90
BTC/USDT
41,868.00
BIST 100
7,725.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tophane-i Amire Kasrı'nda Hat Eserleri Sergisi 10. Yıl Açılış Programı’nda konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda konuşuyor.
logo
Dünya

Zimbabve'de kuraklık nedeniyle en az 100 fil öldü

Zimbabve'de yaşanan kuraklık nedeniyle Hwange Ulusal Parkı'nda en az 100 fil susuzluktan öldü.

Murat Özgür Güvendik  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Zimbabve'de kuraklık nedeniyle en az 100 fil öldü

Johannesburg

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu'nun (IFAW) yayımladığı raporda, El Nino ve iklim değişikliğinin etkisiyle yükselen sıcaklıkların, Hwange Ulusal Parkı'ndaki su kaynaklarının kurumasına yol açtığı belirtildi.

Raporda, yaşanan kuraklık nedeniyle parkta bulunan en az 100 filin öldüğü vurgulandı.

Hwange Ulusal Parkı'ndan yapılan açıklamada da yaklaşık 45 bin file ev sahipliği yapan parktan herhangi bir büyük nehir geçmediği için hayvanların su ihtiyaçlarının büyük oranda sondaj kuyularından karşılandığına dikkati çekildi.

Açıklamada, parktaki güneş enerjisiyle çalışan 100'den fazla sondaj kuyusunun hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı, bu durumun özellikle, büyük miktarlarda su tüketen fil türü için ölümcül olduğu ifade edildi.

Zimbabve'nin en büyük ulusal parkı olan Hwange, ülkedeki en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefonda görüştü
Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nı yapan kooperatifin kurucusu ve fenni mesulü hakim karşısında
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi yakaladı
Özbek mülki idare amirleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisini ziyaret etti
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 70 yaşındaki kadın yaralandı

Benzer haberler

Zimbabve'de kuraklık nedeniyle en az 100 fil öldü

Zimbabve'de kuraklık nedeniyle en az 100 fil öldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet