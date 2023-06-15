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Dünya

Zimbabve yeniden hiperenflasyonla karşı karşıya

Zimbabve, yerel para biriminin hızla değer kaybetmeye başlamasıyla yeniden hiperenflasyon riskiyle karşı karşıya geldi.

Tufan Aktaş  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Zimbabve yeniden hiperenflasyonla karşı karşıya

İstanbul

Ülkenin 2019 yılında kullanmaya başladığı Zimbabve doları, sadece bu ay yüzde 50'den fazla değer kaybederken, 1 Amerikan doları bugün itibarıyla 6 bin 351 Zimbabve dolarına ulaştı.

Zimbabve Merkez Bankası verilerine göre, mayıs ayında yıllık enflasyon oranı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 86,5 olarak açıklansa da ekonomistler, enflasyon oranının merkez bankası değerlerinin çok üzerinde olduğunu ifade ediyor.

2008 yılında yaşanan hiperenflasyon krizinin ardından tamamen Amerikan doları kullanmaya başlayan ülke, 2019 yılında yeni yerel para birimi Zimbabve dolarını tanıtmıştı.

Ülkede artan fiyatlardan tümüyle dolara geçilmesi çağrısı yapılsa da Zimbabve Merkez Bankası bu öneriye yanaşmıyor.

Ülkede kriz sürerken, devlet başkanlığı ve meclis seçimlerinin, 23 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.

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