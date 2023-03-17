Zelenskiy, ülkesinin Estonya'daki büyükelçisini görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Tallinn Büyükelçisi Mariana Betsa’nın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde Zelenskiy’in ilgili kararnamesi yayımlandı. Kararnamede, Ukrayna'nın Tallinn Büyükelçisi Betsa'nın görevden alındığı belirtildi.
Zelenskiy’in imzaladığı başka bir kararnamede de Betsa'nın yerine Maksim Kononenko’nun atandığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.