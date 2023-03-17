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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, ülkesinin Estonya'daki büyükelçisini görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Tallinn Büyükelçisi Mariana Betsa’nın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ekip  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Zelenskiy, ülkesinin Estonya'daki büyükelçisini görevden aldı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde Zelenskiy’in ilgili kararnamesi yayımlandı. Kararnamede, Ukrayna'nın Tallinn Büyükelçisi Betsa'nın görevden alındığı belirtildi.

Zelenskiy’in imzaladığı başka bir kararnamede de Betsa'nın yerine Maksim Kononenko’nun atandığı aktarıldı.

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