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Dünya

Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de başkanlık için yarışan eski Başkan Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Aliia Raimbekova  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kendisini Cumhuriyetçi Parti adaylığı dolayısıyla tebrik ettim ve Pensilvanya'daki korkunç saldırıyı kınadım. Ukrayna'nın özgürlüğünün ve bağımsızlığının korunması için iki partili ve iki meclisli Amerikan desteğinin hayati önemini belirttim." ifadesini kullandı.

Rusya ile savaşta Ukrayna'nın kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik yardımları için ABD'ye her zaman minnettar olacağını kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın, ülkesinin şehir ve köylerini hedef alan saldırılarını her gün sürdürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, Trump ile Ukrayna'da barışı adil ve kalıcı kılacak adımları yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldıkları bilgisini verdi.


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