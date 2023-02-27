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Dünya

Zelenskiy, Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'i görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev'i görevden almasına ilişkin kararname yayımlandı.

Davit Kachkachishvili   | 27.02.2023
Zelenskiy, Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'i görevden aldı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, 113/2023 sayılı kararname ile Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'in görevden alındığı belirtildi.

Kararnamede, Moskalev'in yerine kimin atanacağı belirtilmedi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Tümgeneral Moskalev 15 Mart 2022'de göreve atanmıştı.




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