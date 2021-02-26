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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulunacak
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Dünya

Zelenskiy, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımında "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun!" ifadesini kullandı.

Talha Yavuz   | 26.02.2021
Zelenskiy, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Kiev

Zelenskiy, Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ettiğini belirtti.

Türkiye ziyaretini memnuniyetle anımsadığını ve iki ülke ilişkilerini derinleştirmek için Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi 9. Toplantısı'nı beklediğini aktaran Zelenskiy, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun!" ifadesini kullandı.

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