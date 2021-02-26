Zelenskiy, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımında "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun!" ifadesini kullandı.
Kiev
Zelenskiy, Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ettiğini belirtti.
Türkiye ziyaretini memnuniyetle anımsadığını ve iki ülke ilişkilerini derinleştirmek için Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi 9. Toplantısı'nı beklediğini aktaran Zelenskiy, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun!" ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.