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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna ordusunun cephede yavaş yavaş ilerlediği alanlar olduğunu belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 30.12.2022
Zelenskiy: Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajda, bugün ordu ve güvenlik güçlerinin yetkilileri ile bir araya gelerek cephedeki durumu ele aldıklarını, bu yıl buna benzer toplam 45 toplantı yaptıklarını aktardı.

En şiddetli çatışmaların Donbas bölgesinde Donetsk ve Luhansk tarafındaki şehir ve yerleşim yerlerinde sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, "Genel olarak pozisyonlarımızı koruyoruz. Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna hava savunması Avrupa'nın en güçlüsü olabilir"

Zelenskiy, güvenlik toplantısında Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının artırılması konusunu değerlendirdiklerini, bu yıl söz konusu sistemleri daha da güçlendirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ancak gelecek yıl Ukrayna hava savunması daha da güçlenecek, daha da etkili olacak. Ukrayna hava savunması Avrupa'nın en güçlüsü olabilir ve bu sadece ülkemiz için değil, tüm kıta için bir güvenlik garantisi olacaktır."

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